Грузинская таможня перешла на особый режим работы из-за большого транспортного потока
Все таможенные посты на границе Грузии перешли на особый режим работы из-за большого потока грузового транспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Службу доходов грузинского Минфина.
"В связи с увеличением транспортного потока в регионе в целом все таможенные посты перешли на особый режим работы. Кроме того, увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля в 24-часовом режиме", — сказано в сообщении.
В ведомстве объяснили, что таможенные процедуры грузовых автомобилей, направляющихся из Грузии в Россию, частично затруднены. Речь идёт о перебоях на российской стороне таможенно-пропускного пункта Казбеги – Верхний Ларс, добавили в службе.
Драки, мотоциклы и 20-километровая пробка: Лайф снял с коптера ад, который творится в эти минуты на границе России и Грузии
Ранее Лайф рассказывал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. 22 сентября у пункта Верхний Ларс – Казбеги скопилась очередь из машин. В этой связи власти Северной Осетии приняли решение открыть парковку для транзитного авто из-за огромных пробок. Также известно, что к КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР. Техника направлена на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска".
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