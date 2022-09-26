Грузинская таможня перешла на особый режим работы из-за большого транспортного потока

Все таможенные посты на границе Грузии перешли на особый режим работы из-за большого потока грузового транспорта. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Службу доходов грузинского Минфина.

"В связи с увеличением транспортного потока в регионе в целом все таможенные посты перешли на особый режим работы. Кроме того, увеличено количество таможенников на контрольно-пропускных пунктах по всей Грузии, чтобы беспрепятственно осуществлять процедуры таможенного контроля в 24-часовом режиме", — сказано в сообщении.