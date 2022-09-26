К КПП Верхний Ларс на границе с Грузией выдвинулись БТР
ФСБ: К погранпункту Верхний Ларс выдвинулись БТР из-за огромных пробок
По словам очевидцев, БТР уже прибыл на КПП Верхний Ларс. Обложка © VK / Ситуация на КПП Верхний Ларс / Карина Романова
Федеральная служба безопасности РФ по Республике Северная Осетия – Алания направила бронетранспортёр в село и к контрольно-пропускному пункту Верхний Ларс. Как рассказали РБК в пограничном управлении ФСБ, техника выдвинулась на тот случай, если "резервисты захотят прорвать пункт пропуска".
"БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блокпоста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блокпостов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились", — сообщили в управлении.
Также там добавили, что КПП работает в обычном режиме. На данный момент никакие ограничения по выезду мужчин призывного возраста не вводились.
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