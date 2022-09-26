В Греции выразили надежду на бесповоротную победу русских над украинскими нацистами

Греческий политик Панайотис Лафазанис, лидер партии "Демократическое движение национального освобождения", выразил солидарность с Россией в её противостоянии нацизму на Украине. Он также выступил против антироссийских санкций и отправки Грецией оружия Киеву.

Сейчас греческая делегация, в состав которой также вошли экс-посол Греции в Армении Леонидас Хрисантопулос и глава муниципальной фракции Спартакос в муниципалитете Комотини, прибыла с визитом в Санкт-Петербург. По словам Лафазаниса, представители Греции хотят выразить свою поддержку и солидарность "с народом-борцом, с русским народом".

"Сегодня российский народ ведёт титаническую борьбу не только с украинскими нацистами, но и с западным нацистами. Сегодня Россия защищает не просто собственную безопасность и независимость, она борется за будущее русского народа", — сказал Лафазанис.

Политик добавил, что граждане Греции против отправки Киеву вооружения, которое поставляется, "чтобы убивать русских солдат". Также греки не поддерживают санкции, добавил Лафазанис.

"Мы надеемся на то, что политика нашей страны изменится кардинально и что страна развернётся в сторону сотрудничества и дружбы с Россией. Мы надеемся на окончательную и бесповоротную победу русского народа", — сказал Лафазанис.

Леонидас Хрисантопулос в свою очередь выразил желание сохранить баланс в отношениях между двумя государствами, потому что Греция не хочет "быть последним винтиком в машине Запада".