Болгария требует от ЕС тщательно проанализировать минусы и плюсы новых санкций против РФ

Болгария хочет, чтобы новые антироссийские санкции, которые собирается обсуждать Евросоюз, подверглись тщательному анализу. Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на временного премьер-министра страны Гылыба Донева.

"Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС ещё предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все [их] достоинства и недостатки", — приводит радиостанция слова политика.