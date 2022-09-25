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25 сентября, 18:21

Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Пушилин: Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Международные наблюдатели, которые находятся в Донецкой Народной Республике, не зафиксировали нарушений процедуры голосования на референдуме о вхождении региона в состав России. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"По той информации, которая у меня есть, ими (наблюдателями) не зафиксировано никаких нарушений, всё абсолютно легитимно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Для работы на референдуме в ЛНР прибыли иностранные наблюдатели

Для работы на референдуме в ЛНР прибыли иностранные наблюдатели

Ранее наблюдатель на участках из Германии Стефэн Бруно Шаллер рассказал, что приходящие на референдум люди в Запорожской области голосуют добровольно. Он добавил, что иностранные наблюдатели видят разницу между подачей информации на Западе и тем, что происходит на месте. Шаллер также отметил высокий уровень организации голосования в Мелитополе.

Наблюдателю из Нидерландов в ЛНР дома пригрозили судом из-за позиции по Донбассу

Наблюдателю из Нидерландов в ЛНР дома пригрозили судом из-за позиции по Донбассу

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ТАСС / Егор Алеев

Иван Косицын

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