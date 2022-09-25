Иностранные наблюдатели не зафиксировали нарушений на референдуме в ДНР

Международные наблюдатели, которые находятся в Донецкой Народной Республике, не зафиксировали нарушений процедуры голосования на референдуме о вхождении региона в состав России. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

"По той информации, которая у меня есть, ими (наблюдателями) не зафиксировано никаких нарушений, всё абсолютно легитимно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".