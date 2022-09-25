Для работы на референдуме в ЛНР прибыли иностранные наблюдатели

Пять международных наблюдателей из трёх стран приехали в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о её вхождении в состав РФ. Об этом ТАСС рассказали в Центризбиркоме ЛНР.

"Наблюдатели из Нидерландов, Египта и Бразилии прибыли в Луганск и в ближайшее время отправятся на избирательные участки", — отметили в ЦИК республики, добавив, что эти люди уже аккредитованы.