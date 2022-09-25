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25 сентября, 10:34

Для работы на референдуме в ЛНР прибыли иностранные наблюдатели

Наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта приехали в ЛНР для работы на референдуме

Пять международных наблюдателей из трёх стран приехали в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о её вхождении в состав РФ. Об этом ТАСС рассказали в Центризбиркоме ЛНР.

"Наблюдатели из Нидерландов, Египта и Бразилии прибыли в Луганск и в ближайшее время отправятся на избирательные участки", — отметили в ЦИК республики, добавив, что эти люди уже аккредитованы.

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Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.

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ТАСС / Сорокин Донат

Никита Осипов

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