Для работы на референдуме в ЛНР прибыли иностранные наблюдатели
Наблюдатели из Бразилии, Нидерландов и Египта приехали в ЛНР для работы на референдуме
Пять международных наблюдателей из трёх стран приехали в Луганскую Народную Республику для работы на референдуме о её вхождении в состав РФ. Об этом ТАСС рассказали в Центризбиркоме ЛНР.
"Наблюдатели из Нидерландов, Египта и Бразилии прибыли в Луганск и в ближайшее время отправятся на избирательные участки", — отметили в ЦИК республики, добавив, что эти люди уже аккредитованы.
Как сообщал Лайф, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября и продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности жителей. А 30 сентября может состояться процедура присоединения освобождённых территорий к РФ.
ТАСС / Сорокин Донат