Два самолёта столкнулись в небе над Германией, есть жертвы

В небе над немецкой федеральной землёй Тюрингия столкнулись два легкомоторных самолёта, погибло два человека, сообщает местная радиостанция BR24 со ссылкой на экстренные службы. Трагический инцидент произошёл 24 сентября.

Жертвы — два пилота, управлявшие воздушными судами, их личности пока не установлены. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства авиакатастрофы уточняются.