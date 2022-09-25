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25 сентября, 10:24

Два самолёта столкнулись в небе над Германией, есть жертвы

В небе над Германией столкнулись два легкомоторных самолёта, есть погибшие

В небе над немецкой федеральной землёй Тюрингия столкнулись два легкомоторных самолёта, погибло два человека, сообщает местная радиостанция BR24 со ссылкой на экстренные службы. Трагический инцидент произошёл 24 сентября.

Жертвы — два пилота, управлявшие воздушными судами, их личности пока не установлены. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства авиакатастрофы уточняются.

Последний полёт: В США два самолёта не поделили небо

Последний полёт: В США два самолёта не поделили небо

Лайф рассказывал, что подобный трагический инцидент произошёл месяц назад в Калифорнии. Тогда жертвами столкновения самолётов стали три человека.

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Twitter / @FSXAviation3

Ирина Фальке

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