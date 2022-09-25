Два самолёта столкнулись в небе над Германией, есть жертвы
В небе над Германией столкнулись два легкомоторных самолёта, есть погибшие
В небе над немецкой федеральной землёй Тюрингия столкнулись два легкомоторных самолёта, погибло два человека, сообщает местная радиостанция BR24 со ссылкой на экстренные службы. Трагический инцидент произошёл 24 сентября.
Жертвы — два пилота, управлявшие воздушными судами, их личности пока не установлены. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства авиакатастрофы уточняются.
Лайф рассказывал, что подобный трагический инцидент произошёл месяц назад в Калифорнии. Тогда жертвами столкновения самолётов стали три человека.
Twitter / @FSXAviation3