В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств
Администрация Мелитополя предупредила жителей о контролируемых подрывах взрывных устройств, которые обнаружены на территории местного локомотивного депо. Об этом говорится в телеграм-канале городских властей.
"Сегодня, 25 сентября, они (найденные взрывные устройства. — Прим. Лайфа) будут уничтожены в районе западного КПП путём контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", — указано в тексте.
Ранее сегодня председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве в освобождённом Мелитополе. Он пообещал позже рассказать подробности о разрушениях и наличии пострадавших.
ТАСС / АР