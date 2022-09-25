В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств

Администрация Мелитополя предупредила жителей о контролируемых подрывах взрывных устройств, которые обнаружены на территории местного локомотивного депо. Об этом говорится в телеграм-канале городских властей.

"Сегодня, 25 сентября, они (найденные взрывные устройства. — Прим. Лайфа) будут уничтожены в районе западного КПП путём контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", — указано в тексте.