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Опубликовано 25 сентября 2022, 10:16

В Мелитополе предупредили о контролируемых подрывах взрывных устройств

Администрация Мелитополя предупредила жителей о контролируемых подрывах взрывных устройств, которые обнаружены на территории местного локомотивного депо. Об этом говорится в телеграм-канале городских властей.

"Сегодня, 25 сентября, они (найденные взрывные устройства. — Прим. Лайфа) будут уничтожены в районе западного КПП путём контролируемого подрыва. Просим сохранять спокойствие", — указано в тексте.

Беспилотник сбросил взрывное устройство к Администрации Мелитополя
Беспилотник сбросил взрывное устройство к Администрации Мелитополя

Ранее сегодня председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о взрыве в освобождённом Мелитополе. Он пообещал позже рассказать подробности о разрушениях и наличии пострадавших.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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