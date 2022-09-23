"Устрашающая акция": Беспилотник сбросил взрывное устройство к Администрации Мелитополя

В Мелитополе неопознанный беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с местной администрацией. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава городского органа власти Евгений Балицкий. По его словам, всё случилось сегодня примерно в 7:00.

"Перед открытием участков, когда люди выходили на работу, был сброшен с беспилотника какой-то взрывоопасный предмет, пока что у меня нет информации, но грохнуло так, что в городе услышали. <...> Это была, видимо, устрашающая акция", — сообщил он.

Балицкий добавил, что в результате происшествия пострадавших нет, ущерб получили машины, которые в момент сброса взрывного устройства были рядом с администрацией. Он также подчеркнул, что похожие провокации фиксируются и в других городах региона.