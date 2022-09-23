Слуцкий: Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной только при её капитуляции

Россия готова обсуждать возможность проведения переговоров с Украиной только при её капитуляции. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.

"Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что точка невозврата в переговорах с Киевом была поставлена, когда украинцы весной вышли из достигнутых договорённостей.

Также в беседе с журналистами Слуцкий заявил, что наша страна находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом. Он напомнил, что каждый день Украине поставляется оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме Соединённых Штатов.