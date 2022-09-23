Слуцкий: Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной только при её капитуляции
Россия готова обсуждать возможность проведения переговоров с Украиной только при её капитуляции. Таким мнением поделился глава Комитета Госдумы по международным делам, лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий.
"Переговоры на условиях капитуляции Украины возможны, это можно представить теоретически", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что точка невозврата в переговорах с Киевом была поставлена, когда украинцы весной вышли из достигнутых договорённостей.
Также в беседе с журналистами Слуцкий заявил, что наша страна находится в состоянии "геостратегической схватки" с Западом. Он напомнил, что каждый день Украине поставляется оружие в таком количестве, которого нет ни в одной стране, кроме Соединённых Штатов.
Как рассказывал Лайф, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией о заключении мира. Он отметил, что некоторые страны подталкивают Киев к диалогу по подобию Минского процесса, а сами Минские договорённости назвал "пустой бумажкой". А Владимир Путин на это заявил, что раз Зеленский не желает вести переговоры с Россией, то "и не надо".
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