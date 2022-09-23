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23 сентября, 13:05

Госпитализированного с ковидом Бурунова выписали из больницы

Госпитализированный с коронавирусом актёр Сергей Бурунов выписан из больницы, сообщила его агент Анастасия Сайфулина.

"Сергей выписан, чувствует себя нормально, будет восстанавливаться", — приводит её слова ТАСС.

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О госпитализации Бурунова стало известно 21 сентября. Сообщалось, что артиста в состоянии средней тяжести 20-го числа доставили в приёмное отделение. Он жаловался на кашель с мокротой, одышку, а также на боль в горле, голове и мышцах. Актёр заболел ещё неделю назад. Тогда он получил положительный результат теста и изолировался дома. Однако спустя время состояние Бурунова ухудшилось.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial

Артур Лапсаков

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