Госпитализированного с ковидом Бурунова выписали из больницы
Госпитализированный с коронавирусом актёр Сергей Бурунов выписан из больницы, сообщила его агент Анастасия Сайфулина.
"Сергей выписан, чувствует себя нормально, будет восстанавливаться", — приводит её слова ТАСС.
О госпитализации Бурунова стало известно 21 сентября. Сообщалось, что артиста в состоянии средней тяжести 20-го числа доставили в приёмное отделение. Он жаловался на кашель с мокротой, одышку, а также на боль в горле, голове и мышцах. Актёр заболел ещё неделю назад. Тогда он получил положительный результат теста и изолировался дома. Однако спустя время состояние Бурунова ухудшилось.
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