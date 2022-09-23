Госпитализированного с ковидом Бурунова выписали из больницы

О госпитализации Бурунова стало известно 21 сентября. Сообщалось, что артиста в состоянии средней тяжести 20-го числа доставили в приёмное отделение. Он жаловался на кашель с мокротой, одышку, а также на боль в горле, голове и мышцах. Актёр заболел ещё неделю назад. Тогда он получил положительный результат теста и изолировался дома. Однако спустя время состояние Бурунова ухудшилось.