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21 сентября, 07:12

Актёр "Полицейского с Рублёвки" Сергей Бурунов экстренно госпитализирован

Mash: Актёр сериала "Полицейский с Рублёвки" Сергей Бурунов экстренно госпитализирован

Известный российский актёр Сергей Бурунов экстренно госпитализирован. У звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" выявили коронавирус, пишет Mash.

Артиста в состоянии средней тяжести вчера доставили в приёмное отделение. Бурунов жаловался на кашель с мокротой, одышку, а также боль в горле, голове и мышцах. При этом, по данным телеграм-канала, актёр заболел ещё неделю назад. Тогда он сдал положительный результат и изолировался дома. Однако спустя время его состояние ухудшилось.

Согласно результатам ЭКГ Бурунова, все показатели в норме, остальные анализы в настоящее время в работе. Также до его госпитализации компьютерная томография показывала, что с лёгкими всё в порядке.

Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом

Актрису Яну Кошкину госпитализировали с ковидом

Ранее Лайф писал, что журналиста Владимира Познера экстренно госпитализировали в Москве в состоянии средней тяжести с подтверждённым коронавирусом. Отмечалось, что из симптомов были кашель, головная боль и общая слабость, а температура повышалась до 37,2 градуса. Когда ситуация ухудшилась, Познер вызвал скорую. А позже журналисту пришёл отрицательный тест на коронавирус.

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ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Николь Вербер

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