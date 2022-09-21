Актёр "Полицейского с Рублёвки" Сергей Бурунов экстренно госпитализирован

Известный российский актёр Сергей Бурунов экстренно госпитализирован. У звезды сериала "Полицейский с Рублёвки" выявили коронавирус, пишет Mash.

Артиста в состоянии средней тяжести вчера доставили в приёмное отделение. Бурунов жаловался на кашель с мокротой, одышку, а также боль в горле, голове и мышцах. При этом, по данным телеграм-канала, актёр заболел ещё неделю назад. Тогда он сдал положительный результат и изолировался дома. Однако спустя время его состояние ухудшилось.

Согласно результатам ЭКГ Бурунова, все показатели в норме, остальные анализы в настоящее время в работе. Также до его госпитализации компьютерная томография показывала, что с лёгкими всё в порядке.