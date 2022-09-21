Шойгу: В ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов

В ходе объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации на службу будет призвано 300 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"300 тысяч резервистов, которые будут призваны", — сказал он.

По его словам, в рамках частичной мобилизации будет задействовано всего около 1% мобилизационного ресурса России.