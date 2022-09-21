Шойгу: В ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов
В ходе объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации на службу будет призвано 300 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"300 тысяч резервистов, которые будут призваны", — сказал он.
По его словам, в рамках частичной мобилизации будет задействовано всего около 1% мобилизационного ресурса России.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.
LIFE