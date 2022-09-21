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21 сентября, 07:01
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Шойгу: В ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов

В ходе объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации на службу будет призвано 300 тысяч человек. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"300 тысяч резервистов, которые будут призваны", сказал он.

По его словам, в рамках частичной мобилизации будет задействовано всего около 1% мобилизационного ресурса России.

Опубликован указ о частичной мобилизации в РФ

Опубликован указ о частичной мобилизации в РФ

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

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LIFE

Александра Вишнякова

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