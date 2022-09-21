Шойгу озвучил потери российской стороны в ходе "Операции Z"

Почти шесть тысяч человек потеряла российская сторона в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Такие сведения озвучил в среду министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили, о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек", — заявил глава военного ведомства.

При этом Шойгу высоко оценил работу военных медиков. По его оценкам, свыше 90 процентов раненых вернулись в строй.