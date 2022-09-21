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21 сентября, 06:55
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Шойгу озвучил потери российской стороны в ходе "Операции Z"

Шойгу: Потери российской стороны в ходе спецоперации на Украине составили 5937 человек

Почти шесть тысяч человек потеряла российская сторона в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе. Такие сведения озвучил в среду министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили, о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5937 человек", — заявил глава военного ведомства.

При этом Шойгу высоко оценил работу военных медиков. По его оценкам, свыше 90 процентов раненых вернулись в строй.

Путин: Линия боевого соприкосновения в "Операции Z" составляет более тысячи километров

Путин: Линия боевого соприкосновения в "Операции Z" составляет более тысячи километров

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.


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LIFE

Марина Калегина

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