"Это не блеф": Путин заявил о готовности использовать все имеющиеся средства для защиты России

Россия готова будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и народа. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации.

"В ход пошёл и ядерный шантаж. Речь идёт не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской АЭС, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия", — указал Путин.

Всем тем, кто позволяет себе делать такие заявления, президент напомнил, что Россия располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. В этой связи "при угрозе территориальной целостности страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства", подчеркнул глава государства.

"Это не блеф", — указал российский лидер.