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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:46
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Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам.

"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Запад развязал войну ещё в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо и организовав геноцид против тех, кто отказался признать власть, возникшую в Незалежной в результате госпереворота.

Главное из обращения Путина 21 сентября
Главное из обращения Путина 21 сентября

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о проведении частичной мобилизации.

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LIFE

Александра Вишнякова
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