Путин: Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам

Россия не может отдать близких ей людей на Украине на растерзание палачам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в специальном обращении к россиянам.

"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу", — подчеркнул глава государства.

По его словам, Запад развязал войну ещё в 2014 году, превратив украинский народ в пушечное мясо и организовав геноцид против тех, кто отказался признать власть, возникшую в Незалежной в результате госпереворота.