Путин: Линия боевого соприкосновения в "Операции Z" составляет более тысячи километров
Линия боевого соприкосновения в специальной военной "Операции Z" составляет более тысячи километров, заявил президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к нации.
По словам главы государства, в ходе выполнения задач по защите Донбасса российские военнослужащие, исходя из планов и решений Минобороны РФ и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от украинских боевиков значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также ряд других районов.
"В результате чего образовалась протяжённая линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров", — подчеркнул российский лидер.
Также, комментируя ситуацию на Донбассе в ходе телеобращения к нации 21 сентября, Путин заявил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике ведутся ожесточённые бои.