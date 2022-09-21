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Регион
Опубликовано 21 сентября 2022, 06:39
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Путин: Линия боевого соприкосновения в "Операции Z" составляет более тысячи километров

Линия боевого соприкосновения в специальной военной "Операции Z" составляет более тысячи километров, заявил президент России Владимир Путин в специальном телеобращении к нации.

По словам главы государства, в ходе выполнения задач по защите Донбасса российские военнослужащие, исходя из планов и решений Минобороны РФ и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от украинских боевиков значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также ряд других районов.

"В результате чего образовалась протяжённая линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров", — подчеркнул российский лидер.

Путин поручил приравнять статус добровольцев в СВО и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ
Путин поручил приравнять статус добровольцев в СВО и бойцов Донбасса к военнослужащим РФ

Также, комментируя ситуацию на Донбассе в ходе телеобращения к нации 21 сентября, Путин заявил, что Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов, а в Донецкой Народной Республике ведутся ожесточённые бои.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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