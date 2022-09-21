Путин: ЛНР почти полностью освобождена, в ДНР ведутся бои

Президент России Владимир Путин проинформировал о ситуации в Донбассе в ходе телеобращения к нации 21 сентября. По словам главы государства, ЛНР уже практически полностью очищена от неонацистов, а в ДНР ведутся ожесточённые бои.

"Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за восемь лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжёлыми потерями, поэтому наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", — сказал российский лидер.