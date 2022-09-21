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21 сентября, 06:21

Путин заявил, что цели специальной военной "Операции Z" остаются неизменными

Цели специальной военной "Операции Z" остаются неизменными. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении к нации.

Глава государства обратил внимание, что Украина отказалась решать проблему Донбасса мирным путём. Кроме того, Путин подчеркнул, что Киев заявил о своих притязаниях на ядерное оружие.

"Стало абсолютно ясно, что новое очередное, как это уже было прежде дважды, крупномасштабное наступление в Донбасс неизбежно. А затем так же неизбежно последовала бы и атака на российский Крым — на Россию. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Её главные цели — освобождение всей территории Донбасса — были и остаются неизменными", — заявил Путин.

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Также в телеобращении к нации президент заявил, что Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Как отметил глава государства, "в ход пошёл ядерный шантаж".

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ТАСС / POOL/ Григорий Сысоев

Александр Юнашев

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