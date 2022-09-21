Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к гражданам, заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. И такие планы вынашиваются давно, подчеркнул глава государства.

"Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — сказал он.

Путин добавил, что эти планы Запад вынашивает давно: он поощрял банды международных террористов на Кавказе, продвигал наступательную инфраструктуру НАТО к границам РФ, сделал своим оружием тотальную русофобию.