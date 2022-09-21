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21 сентября, 06:20
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Путин: Цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить Россию

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к гражданам, заявил, что цель Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. И такие планы вынашиваются давно, подчеркнул глава государства.

"Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей", — сказал он.

Путин добавил, что эти планы Запад вынашивает давно: он поощрял банды международных террористов на Кавказе, продвигал наступательную инфраструктуру НАТО к границам РФ, сделал своим оружием тотальную русофобию.

"В том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав её — эту войну — ещё в 2014 году, используя вооружённые силы против гражданского населения, организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота", — добавил президент.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова

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