Путин: Вашингтон прямо подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России

Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении к нации. По его словам, "в ход пошёл ядерный шантаж".

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны", — подчеркнул президент и добавил, что "в ход пошёл и ядерный шантаж".