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21 сентября, 06:16

Путин: Вашингтон прямо подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России

Вашингтон подталкивает Киев к переносу боевых действий на территорию России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в телеобращении к нации. По его словам, "в ход пошёл ядерный шантаж".

"В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию, уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны", — подчеркнул президент и добавил, что "в ход пошёл и ядерный шантаж".

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Также глава государства Владимир Путин заявил, что в России с сегодняшнего дня объявляется частичная мобилизация. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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ТАСС / POOL / Константин Завражин

Оксана Попова

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