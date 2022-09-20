Кадыров объявил о переходе к новой тактике российской спецоперации
В спецоперации на Украине начинается новая тактика, об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. С противником, по его словам, никто возиться "больше не собирается".
Политик объявил, что в ближайшем будущем украинские силы ждут масштабные последствия "нового плана возмездия". Эти меры покажутся "детскими шалостями", написал Кадыров у себя на канале в "Телеграме".
"Повезёт только тем, кто отнесётся к этому сообщению как к недоброму для себя знаку и сделает взвешенные выводы для спасения. Готовьтесь и смотрите в оба", — предупредил глава Чечни.
Ранее сообщалось, что Кадыров решил успокоить "самых буйных и скептических комментаторов" и записал видео, где рассказал, что тактика действий ВС РФ на Украине более тонкая, чем у противника. Он подчеркнул, что российские войска "никуда не отступали".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ