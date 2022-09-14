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Регион
Опубликовано 14 сентября 2022, 13:59
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Кадыров заявил, что российские войска в ходе спецоперации никуда не отступали

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил успокоить "самых буйных и скептических комментаторов" и записал видео, где рассказал, что тактика действий ВС РФ на Украине более тонкая, чем у противника. Он подчеркнул, что российские войска "никуда не отступали".

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что, будь его воля, он бы объявил военное положение в стране. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая. Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд. Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы", — объяснил он.

Кадыров подчеркнул, что российские генералы знают своё дело и "дают противнику делать только то, что выгодно нам". Чеченский лидер напомнил, что для победы нужно использовать различные приёмы: "растягивать силы противника, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку". И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы, заметил он.

При этом сам Кадыров допустил, что, будь его воля, он бы ввёл по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что Россия на Украине воюет с целым блоком НАТО.

Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни
Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поручил составить списки военнослужащих, желающих принять участие в российской военной спецоперации на Украине. Он пояснил, что таких большинство в республике и при возможности им дадут возможность отправиться на передовую.

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t.me / Kadyrov_95

Татьяна Миссуми
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