Глава Чечни Рамзан Кадыров решил успокоить "самых буйных и скептических комментаторов" и записал видео, где рассказал, что тактика действий ВС РФ на Украине более тонкая, чем у противника. Он подчеркнул, что российские войска "никуда не отступали".

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что, будь его воля, он бы объявил военное положение в стране. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая. Мы не можем позволить себе без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд. Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы", — объяснил он.

Кадыров подчеркнул, что российские генералы знают своё дело и "дают противнику делать только то, что выгодно нам". Чеченский лидер напомнил, что для победы нужно использовать различные приёмы: "растягивать силы противника, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку". И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы, заметил он.

При этом сам Кадыров допустил, что, будь его воля, он бы ввёл по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что Россия на Украине воюет с целым блоком НАТО.