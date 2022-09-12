Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни

Элитные бойцы подразделений Чеченской Республики после предоставленного отдыха вернулись на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав россиянам "отличных результатов" в ходе спецоперации.

На отдых солдаты отправились после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, добавил Кадыров.

"Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!" — написал он в телеграм-канале, опубликовав видео с заявлением депутата Госдумы Адама Делимханова во главе подразделений.

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил о возвращении чеченских подразделений на передовую. Видео © Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава республики призвал набраться терпения и ждать отличных результатов с передовой, которые "обязательно будут". А вот результаты для украинских военных, по словам Кадырова, "будут плачевны".