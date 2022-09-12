Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни
Элитные бойцы подразделений Чеченской Республики после предоставленного отдыха вернулись на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав россиянам "отличных результатов" в ходе спецоперации.
На отдых солдаты отправились после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, добавил Кадыров.
"Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!" — написал он в телеграм-канале, опубликовав видео с заявлением депутата Госдумы Адама Делимханова во главе подразделений.
Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил о возвращении чеченских подразделений на передовую. Видео © Телеграм-канал Рамзана Кадырова
Глава республики призвал набраться терпения и ждать отличных результатов с передовой, которые "обязательно будут". А вот результаты для украинских военных, по словам Кадырова, "будут плачевны".
Ранее Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине. По его словам, у границ нашей страны долгое время "гарцевали" натовские силы, а в Донбассе истреблялось русскоязычное население.
Специальная военная операция на Украине
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела ВСУ посёлка Тёткино в Курской области
сегодня в 07:39
МО РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
сегодня в 07:16
Представитель Госдепа Прайс связал блэкауты на Украине с действиями России в рамках СВО
сегодня в 05:40
Кадр из видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова