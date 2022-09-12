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Регион
Опубликовано 12 сентября 2022, 07:41
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Кадыров заявил о возвращении на передовую элитных бойцов Чечни

Элитные бойцы подразделений Чеченской Республики после предоставленного отдыха вернулись на передовую. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, пообещав россиянам "отличных результатов" в ходе спецоперации.

На отдых солдаты отправились после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, добавил Кадыров.

"Опыт свежий, оружие чистое, магазины полны патронов, дух боевой!" — написал он в телеграм-канале, опубликовав видео с заявлением депутата Госдумы Адама Делимханова во главе подразделений.

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил о возвращении чеченских подразделений на передовую. Видео © Телеграм-канал Рамзана Кадырова

Глава республики призвал набраться терпения и ждать отличных результатов с передовой, которые "обязательно будут". А вот результаты для украинских военных, по словам Кадырова, "будут плачевны".

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Ранее Кадыров раскрыл истинные цели спецоперации на Украине. По его словам, у границ нашей страны долгое время "гарцевали" натовские силы, а в Донбассе истреблялось русскоязычное население.

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Кадр из видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков
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