МО РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Министерство обороны России обнародовало видео техники Вооружённых сил Украины, которая была уничтожена и захвачена при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении.

Техника ВСУ, уничтоженная на Николаево-Криворожском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи", — сказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.

По его словам, ВСУ не удалось добиться желаемого результата на Николаево-Криворожском направлении, в результате Украина потеряла сотни военных и много единиц боевой техники. Как бы противник ни старался, подчеркнул Алексей, ему не удастся постоянными обстрелами сломить боевой дух десантников РФ или взять кого-то из них в плен. Российские военные проявляют смекалку, используют минно-взрывные заграждения и возможности техники. Вместе с тем, добавил он, ВС РФ берут в плен украинских солдат.