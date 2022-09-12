МО РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Министерство обороны России обнародовало видео техники Вооружённых сил Украины, которая была уничтожена и захвачена при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении.
Техника ВСУ, уничтоженная на Николаево-Криворожском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"
"Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи", — сказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.
По его словам, ВСУ не удалось добиться желаемого результата на Николаево-Криворожском направлении, в результате Украина потеряла сотни военных и много единиц боевой техники. Как бы противник ни старался, подчеркнул Алексей, ему не удастся постоянными обстрелами сломить боевой дух десантников РФ или взять кого-то из них в плен. Российские военные проявляют смекалку, используют минно-взрывные заграждения и возможности техники. Вместе с тем, добавил он, ВС РФ берут в плен украинских солдат.
Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня. Так, за это время Вооружённые силы Украины потеряли более 4000 бойцов, свыше 8000 военных были ранены.
Telegram / Минобороны России