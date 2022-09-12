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Опубликовано 12 сентября 2022, 07:16
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МО РФ показало видео с уничтоженной техникой ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Министерство обороны России обнародовало видео техники Вооружённых сил Украины, которая была уничтожена и захвачена при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении.

Техника ВСУ, уничтоженная на Николаево-Криворожском направлении. Видео © Telegram / РИА "Новости"

"Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи", — сказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.

По его словам, ВСУ не удалось добиться желаемого результата на Николаево-Криворожском направлении, в результате Украина потеряла сотни военных и много единиц боевой техники. Как бы противник ни старался, подчеркнул Алексей, ему не удастся постоянными обстрелами сломить боевой дух десантников РФ или взять кого-то из них в плен. Российские военные проявляют смекалку, используют минно-взрывные заграждения и возможности техники. Вместе с тем, добавил он, ВС РФ берут в плен украинских солдат.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 450 бойцов ВСУ под Харьковом
Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 450 бойцов ВСУ под Харьковом

Ранее Минобороны раскрыло потери ВСУ под Николаевом и Харьковом за четыре дня. Так, за это время Вооружённые силы Украины потеряли более 4000 бойцов, свыше 8000 военных были ранены.

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Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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