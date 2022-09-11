Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 450 бойцов ВСУ под Харьковом
ВС РФ наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом
ВС РФ наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области, за минувшие стуки российские войска уничтожили более 450 украинских военных и свыше 30 единиц боевой техники противника. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе [села] Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в районе Купянска и ещё восьми населённых пунктов Харьковской области было уничтожено более 250 украинских силовиков, а также 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна РСЗО и 17 автомобилей противника.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж вертолёта Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол. Как рассказали в ведомстве, российские военные с 5 сентября выполняли задачи по срыву наступления украинских националистов на Купянском направлении в Херсонской области. Ежесуточно совершалось по пять-шесть боевых вылетов, по два из которых — ночью.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine