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11 сентября, 10:44

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 450 бойцов ВСУ под Харьковом

Российские войска за минувшие сутки уничтожили более 450 украинских военных и свыше 30 единиц боевой техники противника в Харьковской области. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе [села] Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в районе Купянска и ещё восьми населённых пунктов Харьковской области было уничтожено более 250 украинских силовиков, а также 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна РСЗО и 17 автомобилей противника.

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Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж вертолёта Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол. Как рассказали в ведомстве, российские военные с 5 сентября выполняли задачи по срыву наступления украинских националистов на Купянском направлении в Херсонской области. Ежесуточно совершалось по пять-шесть боевых вылетов, по два из которых — ночью.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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