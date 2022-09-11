ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября 2022, 10:44
6365

Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 450 бойцов ВСУ под Харьковом

ВС РФ наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ под Харьковом

ВС РФ наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области, за минувшие стуки российские войска уничтожили более 450 украинских военных и свыше 30 единиц боевой техники противника. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе [села] Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в районе Купянска и ещё восьми населённых пунктов Харьковской области было уничтожено более 250 украинских силовиков, а также 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна РСЗО и 17 автомобилей противника.

Показаны кадры боевой работы российских Су-25 под Изюмом
Показаны кадры боевой работы российских Су-25 под Изюмом

Ранее Минобороны РФ сообщило, что экипаж вертолёта Ми-35 сорвал попытку ВСУ навести переправу через реку Оскол. Как рассказали в ведомстве, российские военные с 5 сентября выполняли задачи по срыву наступления украинских националистов на Купянском направлении в Херсонской области. Ежесуточно совершалось по пять-шесть боевых вылетов, по два из которых — ночью.

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar