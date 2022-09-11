Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 450 бойцов ВСУ под Харьковом

ВС РФ наносят удары по подразделениям и резервам ВСУ в Харьковской области, за минувшие стуки российские войска уничтожили более 450 украинских военных и свыше 30 единиц боевой техники противника. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населённом пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наёмников в районе [села] Клугино-Башкировка. Потери противника составили свыше 200 военнослужащих и более 20 единиц военной техники", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, в районе Купянска и ещё восьми населённых пунктов Харьковской области было уничтожено более 250 украинских силовиков, а также 12 единиц бронетехники, три орудия полевой артиллерии, одна РСЗО и 17 автомобилей противника.