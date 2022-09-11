Минобороны: ВС РФ "Искандерами" ударили по 28-й бригаде ВСУ на ж/д станции в ДНР

Вооружённые силы России ракетами "Искандер" нанесли удар по бригаде ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами наземного базирования "Искандер" нанесён удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады ВСУ во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР", — сказал он.

Кроме того, в районе населённого пункта Миролюбовка Херсонской области в результате ударов армейской авиации ВКС РФ по подразделениям 60-й пехотной бригады ВСУ уничтожено свыше 50 военнослужащих и семь единиц военной техники.