ВС РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ

Российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артёмовска и Райгородка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области", — сказал он.