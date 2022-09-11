ВС РФ за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ
Российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Поражены восемь пунктов управления ВСУ, включая штабы 93-й и 24-й механизированных бригад в районах Артёмовска и Райгородка Донецкой Народной Республики, командно-наблюдательные пункты батальонов 1-й танковой, 59-й мотопехотной, 60-й пехотной бригад и 35-й бригады морской пехоты в районах Калиновское, Марьянское Днепропетровской области, Калуга Николаевской области и Белая Криница Херсонской области", — сказал он.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре республики. Из-за обстрелов со стороны Киева, в частности, обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательные эвакуации горняков.
Специальная военная операция на Украине
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