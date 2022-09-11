Пушилин завил о целенаправленных ударах ВСУ по критической инфраструктуре ДНР

За последние две-три недели резко возросло количество обстрелов со стороны украинских войск по объектам критической инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

"Только за эту неделю снаряды противника попали в 983 подстанции. В результате без электроэнергии оставались 63 670 абонентов. Чаще всего это происходит в Горловке, Донецке, Ясиноватой <...> Ремонтные бригады постоянно попадают под обстрелы, подрываются на минах: за последние две недели пострадало пять человек", — написал он в телеграм-канале.

Из-за обстрелов ВСУ, как указал Пушилин, обесточиваются шахты, в связи с чем приходится постоянно проводить аварийно-спасательные эвакуации горняков. Он также добавил, что в результате очередной атаки ВСУ даже пришлось остановить работу на шахте Засядько. В заключение глава ДНР подчеркнул, что в регионе нет ни одного освобождённого населённого пункта, где бы бойцы ВСУ целенаправленно ни били по энергетической инфраструктуре.