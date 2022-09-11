"Адмирал" одержал вторую победу на старте сезона КХЛ

Владивостокский клуб "Адмирал" одержал победу над "Куньлунем" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:1.

Шайбами в составе дальневосточной команды отметились Либор Шулак, Евгений Грачёв и Михал Криштоф. У "Куньлуня" единственный гол забил Паркер Фу в самом конце матча.