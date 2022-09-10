Первая осечка "красно-белых": "Спартак" в овертайме проиграл "Металлургу" в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в овертайме на своей площадке переиграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Обе шайбы в составе уральцев забросил канадский нападающий Филипп Майе. На первой минуте овертайма при игре "три на три" он принёс своей команде победу. У "красно-белых" также отличился представитель Страны кленового листа — Фил Вароне.

"Металлург" набрал шесть баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак", впервые в сезоне потерявший очки, с семью баллами идёт третьим на Западе.