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10 сентября, 14:24

Первая осечка "красно-белых": "Спартак" в овертайме проиграл "Металлургу" в КХЛ

Дубль Майе позволил магнитогорскому "Металлургу" выиграть у "Спартака"

Магнитогорский "Металлург" в овертайме на своей площадке переиграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Обе шайбы в составе уральцев забросил канадский нападающий Филипп Майе. На первой минуте овертайма при игре "три на три" он принёс своей команде победу. У "красно-белых" также отличился представитель Страны кленового листа — Фил Вароне.

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"Металлург" набрал шесть баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак", впервые в сезоне потерявший очки, с семью баллами идёт третьим на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Металлург" – "Спартак" – 2:1 (ОТ)

Шайбы: Вароне 32' (0:1), Майе 35' (1:1), Майе 61' (2:1)

Обложка ©

ХК "Спартак"

Роман Фейгин

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