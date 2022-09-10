Первая осечка "красно-белых": "Спартак" в овертайме проиграл "Металлургу" в КХЛ
Дубль Майе позволил магнитогорскому "Металлургу" выиграть у "Спартака"
Магнитогорский "Металлург" в овертайме на своей площадке переиграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Обе шайбы в составе уральцев забросил канадский нападающий Филипп Майе. На первой минуте овертайма при игре "три на три" он принёс своей команде победу. У "красно-белых" также отличился представитель Страны кленового листа — Фил Вароне.
"Металлург" набрал шесть баллов и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Спартак", впервые в сезоне потерявший очки, с семью баллами идёт третьим на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Металлург" – "Спартак" – 2:1 (ОТ)
Шайбы: Вароне 32' (0:1), Майе 35' (1:1), Майе 61' (2:1)
ХК "Спартак"