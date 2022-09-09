Ротенберг идёт без потерь: СКА выиграл у "Динамо" в матче КХЛ

Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке московское "Динамо" со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ледовом дворце Северной столицы.

У хозяев дубль в пером периоде оформил Марат Хайруллин. По одной шайбе в ворота бело-голубых забросили Александр Никишин и Валентин Зыков. Автором единственной гола в составе столичной команды стал Андрей Миронов.

СКА, который с января возглавляет первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, набрал восемь очков из восьми возможных и единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Динамовцы с шестью баллами опустились на третью позицию.