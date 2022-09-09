Ротенберг идёт без потерь: СКА выиграл у "Динамо" в матче КХЛ
СКА забросил четыре шайбы "Динамо" в домашней игре, пропустив только одну
Петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил на своей площадке московское "Динамо" со счётом 4:1. Встреча состоялась в Ледовом дворце Северной столицы.
У хозяев дубль в пером периоде оформил Марат Хайруллин. По одной шайбе в ворота бело-голубых забросили Александр Никишин и Валентин Зыков. Автором единственной гола в составе столичной команды стал Андрей Миронов.
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СКА, который с января возглавляет первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, набрал восемь очков из восьми возможных и единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Динамовцы с шестью баллами опустились на третью позицию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА – "Динамо" Москва — 4:1
Шайбы: Хайруллин 16' (1:0), Хайруллин 18' (2:0), Никишин 23' (3:0), Миронов 46' (3:1), Зыков 51' (4:1)