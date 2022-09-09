"Хватит хайповать": В ЦСКА назвали недостоверной информацию об обмене отправленного в армию вратаря Федотова

По информации СМИ, Федотов в ближайшее время может подписать контракт с ЦСКА, после чего его обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова .

"В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вёл и не ведёт переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несёт службу в ВС РФ, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ. Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана", — заявили в ХК ЦСКА.