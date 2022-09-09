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9 сентября, 12:11

"Хватит хайповать": В ЦСКА назвали недостоверной информацию об обмене отправленного в армию вратаря Федотова

ХК ЦСКА: Не ведём переговоры о контракте с Федотовым и его обмене

ЦСКА не ведёт переговоры с другими клубами КХЛ об обмене прав на вратаря сборной России Ивана Федотова. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

По информации СМИ, Федотов в ближайшее время может подписать контракт с ЦСКА, после чего его обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова.

"В связи с появлением большого количества недостоверных, непроверенных и ложных информационных сообщений ЦСКА в очередной раз хотел бы довести до сведения журналистов и болельщиков информацию о том, что хоккейный клуб не вёл и не ведёт переговоров ни о контракте с голкипером Иваном Федотовым, который несёт службу в ВС РФ, ни об обмене прав на него с другими клубами КХЛ. Мы просим журналистов перестать спекулировать и хайповать на некорректном освещении ситуации, сложившейся вокруг Ивана", — заявили в ХК ЦСКА.

В жизни отправленного в армию вратаря Федотова может случиться ещё одна неприятность

В жизни отправленного в армию вратаря Федотова может случиться ещё одна неприятность

Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист находится в Северодвинске в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Обложка ©

ХК ЦСКА

Роман Фейгин

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