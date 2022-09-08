В жизни отправленного в армию вратаря Федотова может случиться ещё одна неприятность

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался по поводу ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым. Игрок в мае подписал контракт с хоккейным клубом "Филадельфия Флайерз", однако в начале июля хоккеиста забрали в Северодвинск для прохождения военной службы.

"Филадельфия" может это сделать в том случае, если Федотов не явится в тренировочный лагерь команды, который откроется в начале сентября. При этом права на игрока останутся у клуба НХЛ, который выбрал его в 2015 году в седьмом раунде драфта.