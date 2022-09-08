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8 сентября, 02:52

В жизни отправленного в армию вратаря Федотова может случиться ещё одна неприятность

В НХЛ подтвердили, что "Филадельфия" может расторгнуть контракт с вратарём Федотовым

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался по поводу ситуации с российским вратарём Иваном Федотовым. Игрок в мае подписал контракт с хоккейным клубом "Филадельфия Флайерз", однако в начале июля хоккеиста забрали в Северодвинск для прохождения военной службы.

"У клуба есть возможность расторгнуть его контракт", — отметил Дэйли, передаёт ТАСС.

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"Филадельфия" может это сделать в том случае, если Федотов не явится в тренировочный лагерь команды, который откроется в начале сентября. При этом права на игрока останутся у клуба НХЛ, который выбрал его в 2015 году в седьмом раунде драфта.

Ранее в СМИ появилась информация, что служащий в армии вратарь Иван Федотов подписал трёхлетний контракт с ЦСКА и может вернуться на лёд в октябре. Правда, выступать голкипер, по информации источников, будет в другой команде. Однако в армейском клубе быстро опровергли эти слухи.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Иван Косицын

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