Президент ЦСКА назвал вбросами информацию о контракте с отправленным в армию Федотовым
В ЦСКА опровергли информацию о подписании контракта с вратарём Федотовым
Информация о подписании контракта вратарём Иваном Федотовым с московским ЦСКА не соответствует действительности и является не более чем вбросом. Об этом "Чемпионату" заявил президент армейцев Игорь Есмантович.
"Никаких юридических норм и правовых актов, для того чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации", — заявил Есмантович.
Ранее в СМИ появилась информация, что служащий в армии вратарь Иван Федотов подписал трёхлетний контракт с ЦСКА и может вернуться на лёд в октябре. Правда, выступать голкипер, по информации источников, будет в другой команде.
ТАСС / Сергей Фадеичев