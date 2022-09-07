Президент ЦСКА назвал вбросами информацию о контракте с отправленным в армию Федотовым

Информация о подписании контракта вратарём Иваном Федотовым с московским ЦСКА не соответствует действительности и является не более чем вбросом. Об этом "Чемпионату" заявил президент армейцев Игорь Есмантович.

"Никаких юридических норм и правовых актов, для того чтобы ЦСКА подписал контракт с военнослужащим Иваном Федотовым, на сегодняшний день не существует. А репортёрам, которые распространяют слухи и пиарятся для того, чтобы Иван Федотов находился в информационном поле, должно быть стыдно при вбрасывании этой информации", — заявил Есмантович.