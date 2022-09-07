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7 сентября, 11:37

Отправленный в армию вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов подписал новый трёхлетний контракт со столичным ЦСКА. Об этом в своих телеграм-каналах сообщают журналисты Алексей Шевченко и Артур Хайруллин.

По информации издания, после подписания соглашения голкипера обменяют в другой клуб КХЛ, где он и продолжит карьеру. Случится это после того, как он завершит службу в армии. Сообщается, что это может произойти в октябре, когда НХЛ заморозит контракт Федотова с "Филадельфией".

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Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист находится в Северодвинске в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Шамиль Гаджиев

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