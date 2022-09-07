Отправленный в армию вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов подписал новый трёхлетний контракт со столичным ЦСКА. Об этом в своих телеграм-каналах сообщают журналисты Алексей Шевченко и Артур Хайруллин.

По информации издания, после подписания соглашения голкипера обменяют в другой клуб КХЛ, где он и продолжит карьеру. Случится это после того, как он завершит службу в армии. Сообщается, что это может произойти в октябре, когда НХЛ заморозит контракт Федотова с "Филадельфией".