Отправленный в армию вратарь Федотов подписал контракт с ЦСКА
Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов подписал новый трёхлетний контракт со столичным ЦСКА. Об этом в своих телеграм-каналах сообщают журналисты Алексей Шевченко и Артур Хайруллин.
По информации издания, после подписания соглашения голкипера обменяют в другой клуб КХЛ, где он и продолжит карьеру. Случится это после того, как он завершит службу в армии. Сообщается, что это может произойти в октябре, когда НХЛ заморозит контракт Федотова с "Филадельфией".
Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист находится в Северодвинске в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.
ТАСС / Сергей Фадеичев