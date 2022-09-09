Отправленный в армию вратарь Федотов может продолжить карьеру в СКА

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов может продолжить карьеру в петербургском СКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, сначала Федотов подпишет контракт с московским ЦСКА, а затем его обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова. Впрочем, для совершения этой сделки клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" должен сначала заморозить контракт россиянина.