Отправленный в армию вратарь Федотов может продолжить карьеру в СКА
Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов может продолжить карьеру в петербургском СКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По информации телеканала, сначала Федотов подпишет контракт с московским ЦСКА, а затем его обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова. Впрочем, для совершения этой сделки клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" должен сначала заморозить контракт россиянина.
Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист находится в Северодвинске в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.
ХК ЦСКА