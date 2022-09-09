НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 сентября, 08:52

Отправленный в армию вратарь Федотов может продолжить карьеру в СКА

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, обладатель Кубка Гагарина Иван Федотов может продолжить карьеру в петербургском СКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".

По информации телеканала, сначала Федотов подпишет контракт с московским ЦСКА, а затем его обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова. Впрочем, для совершения этой сделки клуб НХЛ "Филадельфия Флайерз" должен сначала заморозить контракт россиянина.

В жизни отправленного в армию вратаря Федотова может случиться ещё одна неприятность

В жизни отправленного в армию вратаря Федотова может случиться ещё одна неприятность

Лайф напоминает, что Федотова задержали в Санкт-Петербурге сотрудники военкомата, он обвинён в уклонении от службы в армии. Сейчас хоккеист находится в Северодвинске в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. Отметим, что в мае Федотов подписал контракт с "Филадельфией" сроком на один год. До этого он выступал за московский ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России вратарь выиграл серебряную медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Обложка ©

ХК ЦСКА

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров