Пушилин: Ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая
Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике напряжённая, но контролируемая. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
"Ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая", — приводит его слова ТАСС.
Глава республики рассказал, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по ряду направлений, хоть это и тяжело. На Донецком направлении положение дел прежнее.
По словам Пушилина, командование Вооружённых сил Украины бросает на передовую бойцов, которые не прошли положенную подготовку. В результате ВСУ "несут большие потери, после чего подвозят новых, таких же ничему не обученных".
Как сообщал Лайф, 10 сентября Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. В ведомстве отметили, что это было сделано "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".
ТАСС / Владимир Гердо