Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике напряжённая, но контролируемая. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая", — приводит его слова ТАСС.

Глава республики рассказал, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по ряду направлений, хоть это и тяжело. На Донецком направлении положение дел прежнее.

По словам Пушилина, командование Вооружённых сил Украины бросает на передовую бойцов, которые не прошли положенную подготовку. В результате ВСУ "несут большие потери, после чего подвозят новых, таких же ничему не обученных".