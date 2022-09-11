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Опубликовано 10 сентября 2022, 21:41
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Пушилин: Ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая

Ситуация на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике напряжённая, но контролируемая. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

"Ситуация на линии фронта напряжённая, но контролируемая", — приводит его слова ТАСС.

Глава республики рассказал, что силы Народной милиции ДНР продвигаются по ряду направлений, хоть это и тяжело. На Донецком направлении положение дел прежнее.

По словам Пушилина, командование Вооружённых сил Украины бросает на передовую бойцов, которые не прошли положенную подготовку. В результате ВСУ "несут большие потери, после чего подвозят новых, таких же ничему не обученных".

В ДНР прокомментировали слухи о захвате ВСУ аэропорта Донецка
В ДНР прокомментировали слухи о захвате ВСУ аэропорта Донецка

Как сообщал Лайф, 10 сентября Минобороны РФ сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР. В ведомстве отметили, что это было сделано "для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса".

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Григорьев
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