"Стыдно перед отцом": Раскрыт обман студента, которому "порезали лицо"
УМВД Севастополя: Студент повредил себе лицо и придумал историю о нападении
В Севастополе 18-летний студент-второкурсник рассказал всем историю о том, что на него напали неизвестные в балаклавах и изрезали лицо якобы за то, что он поддерживает Россию, а не Украину. Как выяснили в полиции города, на самом деле молодой человек всё выдумал, раны он нанёс себе сам.
Признание студента в полиции Севастополя. Видео © Telegram-канал / "Полиция Севастополя"
"Я на почве внутренних убеждений, семейных конфликтов и разборок занялся самовредительством", — говорит студент на видео, которое опубликовано в телеграм-канале "Полиция Севастополя".
По словам студента, видео с выдуманной историей он отправил в "Телеграм" по просьбе редактора частного телеграм-канала. Молодой человек предстал там с изменённым голосом и закрытым лицом. Юноша признался, что ему очень стыдно, в первую очередь перед отцом. Он также извинился перед всеми, кто так или иначе оказался вовлечён в эту историю, в том числе перед учебным заведением и сотрудниками полиции.
Ранее Лайф писал, что под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу и изрезал её ножом. Девочка 2005 года рождения возвращалась из школы домой, когда было совершено нападение.
Telegram-канал / "Полиция Севастополя"