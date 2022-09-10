"Прошёл успешно": В Москве раненного на Диксоне белого медведя отвезли на томографию

Белого медведя, доставленного в Московский зоопарк с острова Диксон, отправили в ветеринарную клинику на КТ-диагностику (компьютерную томографию). Результаты обследования помогут более точно определить причины неподвижности задних лап краснокнижного животного. А после мишке было решено провести и исследование МРТ.

Белого медведя с Диксона увезли на КТ и МРТ. Видео © Telegram-канал / Светлана Радионова

"Мишка успешно прошёл КТ. Процедура заняла около 15 минут. Сразу после неё ветврачи решили всё же сделать медведю и местную МРТ, поскольку были обнаружены гематомы в спинном мозге. Исследовали прицельно область поражения — грудной отдел", — сообщает генеральный директор ГАУ "Московский зоопарк" Светлана Акулова в своём телеграм-канале.

В грудном отделе у медведя пуль не обнаружили. На диагностику потребовалось около 40 минут. Результаты, по словам Акуловой, расшифруют позже, ответа от экспертов сотрудники зоопарка ожидают завтра.

Ранее Лайф писал, что лапы у спасённого на Диксоне раненого медведя не двигаются. Мохнатый пациент с трудом сидит и тяжело дышит. На его теле насчитали 30 отверстий от стрельбы картечью. По словам ветеринаров, операцию пришлось отложить, так как животное тяжело перенесло перелёт и находится в стрессе.