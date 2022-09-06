Стреляли самодельной картечью: В Росприроднадзоре рассказали о состоянии раненой медведицы с острова Диксон

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медики провели осмотр раненой медведицы, которую доставили в Москву с острова Диксон. Ветеринары считают, что в животное стреляли самодельной картечью.

"Обнаружены множественные огнестрельные ранения — на теле животного видны входные отверстия разного диаметра. По мнению врача, стреляли самодельной картечью", — написала в телеграм-канале Радионова.

Бедолага по-прежнему не может ходить — паралич задних лап, вероятнее всего, произошёл из-за отёка спинного мозга. Специалистам нужно более детально изучать рентгеновские снимки, чтобы дать прогнозы на лечение. Сейчас медведица находится в стабильном состоянии, врачи продолжают давать ей антибиотики и обезболивающие.