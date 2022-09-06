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6 сентября, 13:29

Стреляли самодельной картечью: В Росприроднадзоре рассказали о состоянии раненой медведицы с острова Диксон

В Росприроднадзоре сообщили, что в медведицу с острова Диксон могли стрелять картечью

<p>Пострадавшая медведица с острова Диксон по-прежнему не может ходить. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/radionovasg/454" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Светлана Радионова</a></p>

Пострадавшая медведица с острова Диксон по-прежнему не может ходить. Обложка © Telegram / Светлана Радионова

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что медики провели осмотр раненой медведицы, которую доставили в Москву с острова Диксон. Ветеринары считают, что в животное стреляли самодельной картечью.

"Обнаружены множественные огнестрельные ранения — на теле животного видны входные отверстия разного диаметра. По мнению врача, стреляли самодельной картечью", — написала в телеграм-канале Радионова.

Бедолага по-прежнему не может ходить — паралич задних лап, вероятнее всего, произошёл из-за отёка спинного мозга. Специалистам нужно более детально изучать рентгеновские снимки, чтобы дать прогнозы на лечение. Сейчас медведица находится в стабильном состоянии, врачи продолжают давать ей антибиотики и обезболивающие.

Ветеринары дают хорошие прогнозы: Тяжелораненую медведицу с острова Диксон доставили в Москву

Ветеринары дают хорошие прогнозы: Тяжелораненую медведицу с острова Диксон доставили в Москву

Напомним: краснокнижную белую медведицу в тяжёлом состоянии нашли на острове Диксон местные жители 5 сентября. Теперь за её жизнь борются ветеринары Московского зоопарка и работники Росприроднадзора.

Наталья Исакова

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