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6 сентября, 13:15

У администрации Бердянска взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина

У администрации Бердянска был взорван автомобиль коменданта города. Об этом заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города [Бердянска], автомобиль стоял рядом с администрацией, городской", — сообщил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Рогов добавил, что после случившегося была перестрелка. В результате произошедшего по меньшей мере пострадал один человек, он ранен и сейчас находится в больнице.

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Ранее Рогов сообщил о взрыве в центральной части Бердянска. В Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району уточнили, что взрыв прогремел у здания администрации города.

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VK / Вооружённые силы Новороссии (ВСН)

Никита Осипов

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