У администрации Бердянска взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина
У администрации Бердянска был взорван автомобиль коменданта города. Об этом заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города [Бердянска], автомобиль стоял рядом с администрацией, городской", — сообщил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Рогов добавил, что после случившегося была перестрелка. В результате произошедшего по меньшей мере пострадал один человек, он ранен и сейчас находится в больнице.
Ранее Рогов сообщил о взрыве в центральной части Бердянска. В Управлении внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району уточнили, что взрыв прогремел у здания администрации города.