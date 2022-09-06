У администрации Бердянска взорван автомобиль коменданта города Артёма Бардина

У администрации Бердянска был взорван автомобиль коменданта города. Об этом заявил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города [Бердянска], автомобиль стоял рядом с администрацией, городской", — сообщил он в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Рогов добавил, что после случившегося была перестрелка. В результате произошедшего по меньшей мере пострадал один человек, он ранен и сейчас находится в больнице.