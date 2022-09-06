Пенсионерку и внука, пропавших в Кузбассе при сборе грибов, нашли живыми

В Кузбассе нашли 63-летнюю женщину и её 10-летнего внука, которые потерялись 3 сентября при сборе грибов. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза алерт".

"Живы Ражнева (Рыжкова) Надежда Васильевна, 63 года, и Дмитрий, 10 лет", — говорится в объявлении.

При этом в ГУ МВД РФ по региону рассказали в беседе с РИА "Новости", что личности найденных ещё не установлены. По данным правоохранительных органов, похожих на пропавших людей обнаружили в нескольких десятках километров от места пропажи пенсионерки и её внука, поэтому пока с уверенностью сказать, что это они, нельзя.