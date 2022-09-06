Голландский футболист Рай Влут перешёл в "Урал"

Голландский нападающий Рай Влут перешёл из "Астаны" в екатеринбургский "Урал". Об этом сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.

В составе "Астаны" Влут с марта 2022 года провёл 19 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за голландские ПСВ, "НАК Бреда", "Эксельсиор" и "Хераклес", швейцарский "Кьяссо", итальянский "Фрозиноне", бельгийский "Сент-Трюйден". Также у футболиста есть опыт выступления за молодёжную сборную Нидерландов.