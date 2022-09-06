Голландский футболист Рай Влут перешёл в "Урал"
Голландский нападающий Рай Влут перешёл из "Астаны" в екатеринбургский "Урал". Об этом сообщается на сайте казахстанского футбольного клуба.
"Урал" воспользовался опцией выкупа контракта 27-летнего футболиста. Сумма сделки оценивается в 250 тысяч евро.
В составе "Астаны" Влут с марта 2022 года провёл 19 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Ранее он выступал за голландские ПСВ, "НАК Бреда", "Эксельсиор" и "Хераклес", швейцарский "Кьяссо", итальянский "Фрозиноне", бельгийский "Сент-Трюйден". Также у футболиста есть опыт выступления за молодёжную сборную Нидерландов.
Добавим, что "Урал" занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России. В восьми стартовых турах РПЛ екатеринбургский клуб набрал всего одно очко.
ФК "Астана"