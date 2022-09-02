Покинувший "Спартак" Остон Урунов стал футболистом "Урала"

"Мы подписали контракт с Уруновым. Ждите всю информацию на нашем сайте", — сказал Иванов.

С февраля по август 2020 года Урунов играл за "Уфу". Затем его за миллион евро купил "Спартак". В составе красно-белых узбекский полузащитник провёл девять матчей, забив один гол. В феврале, а затем в августе 2021 года уфимцы арендовали Остона.