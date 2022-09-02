Покинувший "Спартак" Остон Урунов стал футболистом "Урала"
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб подписал контракт с бывшим полузащитником московского "Спартака" Остоном Уруновым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В пятницу Урунов покинул столичный клуб, его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.
"Мы подписали контракт с Уруновым. Ждите всю информацию на нашем сайте", — сказал Иванов.
С февраля по август 2020 года Урунов играл за "Уфу". Затем его за миллион евро купил "Спартак". В составе красно-белых узбекский полузащитник провёл девять матчей, забив один гол. В феврале, а затем в августе 2021 года уфимцы арендовали Остона.
ФК "Спартак"