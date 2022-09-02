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2 сентября, 11:36

Покинувший "Спартак" Остон Урунов стал футболистом "Урала"

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб подписал контракт с бывшим полузащитником московского "Спартака" Остоном Уруновым. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В пятницу Урунов покинул столичный клуб, его контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

"Мы подписали контракт с Уруновым. Ждите всю информацию на нашем сайте", — сказал Иванов.

"Спартак" расторг контракт с Остоном Уруновым

"Спартак" расторг контракт с Остоном Уруновым

С февраля по август 2020 года Урунов играл за "Уфу". Затем его за миллион евро купил "Спартак". В составе красно-белых узбекский полузащитник провёл девять матчей, забив один гол. В феврале, а затем в августе 2021 года уфимцы арендовали Остона.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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