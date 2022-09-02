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2 сентября, 09:27

"Спартак" расторг контракт с Остоном Уруновым

Узбекский полузащитник Остон Урунов покидает московский "Спартак". Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Трудовой договор с 21-летним футболистом расторгнут по взаимному соглашению сторон.

"Желаем Остону удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении спартаковской пресс-службы.

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С февраля по август 2020 года Урунов играл за "Уфу". Затем его за миллион евро купил "Спартак". В составе красно-белых узбекский полузащитник провёл девять матчей, забив один гол. В феврале, а затем в августе 2021 года уфимцы арендовали Остона.

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ФК "Спартак"

Роман Фейгин

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