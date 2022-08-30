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30 августа, 17:57

Гол 18-летнего дебютанта помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России

"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в первом матче Кубка России

Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в стартовом матче группового этапа "пути РПЛ" в рамках Кубка России по футболу. Встреча, проходившая в столице, завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.

Автором единственного гола стал 18-летний нападающий Павел Мелёхин, который проводил дебютный матч за основной состав красно-белых. В самом начале встречи "Спартак" получил возможность пробить пенальти, однако Александр Соболев не сумел переиграть Богдана Овсянникова.

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В ближайшие выходные красно-белые дома примут "Зенит" в рамках РПЛ, тогда как "Крылья Советов" встретятся с ЦСКА.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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