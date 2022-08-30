Гол 18-летнего дебютанта помог "Спартаку" обыграть "Крылья Советов" в Кубке России
"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в первом матче Кубка России
Московский "Спартак" переиграл самарские "Крылья Советов" в стартовом матче группового этапа "пути РПЛ" в рамках Кубка России по футболу. Встреча, проходившая в столице, завершилась победой красно-белых со счётом 1:0.
Автором единственного гола стал 18-летний нападающий Павел Мелёхин, который проводил дебютный матч за основной состав красно-белых. В самом начале встречи "Спартак" получил возможность пробить пенальти, однако Александр Соболев не сумел переиграть Богдана Овсянникова.
В ближайшие выходные красно-белые дома примут "Зенит" в рамках РПЛ, тогда как "Крылья Советов" встретятся с ЦСКА.
ФК "Спартак-Москва"