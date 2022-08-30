Сказка закончилась: 2Drots в серии пенальти проиграл "Текстильщику" в Кубке России

Счёт в середине первого тайма открыли футболисты 2Drots: Илья Сальников сумел добить мяч после подачи штрафного. Однако во второй половине хозяева сумели не только добавить опасности своим атакам, но и сравнять счёт. Отличился Илья Карпук. После этого забить могли как футболисты "Текстильщика", так и гости. Однако судьба встречи решалась в серии пенальти, где точнее оказались хозяева.