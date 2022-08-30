Сказка закончилась: 2Drots в серии пенальти проиграл "Текстильщику" в Кубке России
2Drots проиграл ивановскому "Текстильщику" и вылетел из Кубка России
Ивановский футбольный клуб "Текстильщик" вышел в третий раунд "пути регионов" Кубка России, обыграв медийную команду 2Drots.
Счёт в середине первого тайма открыли футболисты 2Drots: Илья Сальников сумел добить мяч после подачи штрафного. Однако во второй половине хозяева сумели не только добавить опасности своим атакам, но и сравнять счёт. Отличился Илья Карпук. После этого забить могли как футболисты "Текстильщика", так и гости. Однако судьба встречи решалась в серии пенальти, где точнее оказались хозяева.
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Добавим, что в первом раунде медийный клуб 2Drots разгромил столичное "Чертаново" со счётом 3:0. Ещё один представитель медийного футбола — "Амкал" — 31 августа сыграет с "Тверью" во втором раунде Кубка России.
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