Футбол нового времени: Как "Амкал", 2Drots и другие блогерские команды побеждают профессионалов и собирают стадионы Большой российский футбол переживает абсолютно новое явление, которое заявляет о себе всё громче, заставляя обращать на себя внимание самых разных поклонников спорта № 1. 21 августа, 21:40 Команда "Амкал" и команда 2Drots. Обложка © Instagram (запрещена на территории Российской Федерации) / amkal_official_, VK / 2drots

На минувшей неделе главным событием в жизни российского футбола стали не столичное дерби "Динамо" – "Спартак" и другие матчи РПЛ, а появление в Кубке России медийных команд. "Амкал" и 2Drots уже давно на слуху у всех, кто следит не только за профессиональными командами. Клубы, которые наполнены самыми разными блогерами, сумели мощно пошуметь, выбив из Кубка страны профессиональные команды, привлекая к себе сумасшедшее внимание. Лайф рассказывает о новом феномене в российском футболе, за которым следят миллионы людей по всей стране.

"Амкал" — флагман медийного футбола России

Самой яркой командой в медиафутболе является "Амкал". Созданная в 2018 году команда, можно сказать, стала первооткрывателем этого уникального явления. Сразу внимание привлекло название. Наверняка все прекрасно помнят про футбольный клуб "Амкар" из Перми, который в те годы переживал совсем ужасные времена. Блогер Герман Попков, придумавший "Амкал", решил этот момент ярко обыграть.

Примечательно, что за четыре года "Амкал" успел не только запомниться всем в соцсетях, но и достичь немалых футбольных успехов. Команда регулярно проводит товарищеские матчи в самых разных уголках России и даже стран СНГ. Среди соперников "Амкала" в разные годы были молодёжка ЦСКА и даже основной состав "Динамо" с Александром Овечкиным в атаке. Кстати, легендарный хоккеист ворота медийной команды пробить сумел.

Участник команды "Амкал" и хоккеист Александр Овечкин ("Динамо") (справа) после товарищеского матча между футболистами "Динамо" и командой блогеров "Амкал". Фото © ТАСС / Станислав Красильников

При этом состав "Амкала" — это не только блогеры и звёзды соцсетей, но и немало по-настоящему профессиональных игроков. Самый яркий пример — нападающий Алексей Гасилин, который в разное время успел побывать в составе "Зенита" и даже немецкого "Шальке", где играл с Лероем Зане, ныне входящим в число лучших игроков планеты. В 26 лет Гасилин закончил профессиональную карьеру, отправившись покорять просторы медийного футбола.

Игрок "Амкала" Алексей Гасилин. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / a.gasilin

Среди прочих есть и футболисты, поигравшие в первой и второй лигах нашей страны: это вратарь Алексей Маменко (сын известного комика Игоря Маменко), Сергей Киряков и автор шикарной голевой передачи в кубковом матче с "Зорким" Михаил Прокопьев, воспитанник академии "Зенита". Так что назвать эту команду непрофессиональной нельзя. При этом игроки "Амкала" достаточно активно ведут соцсети, на которые подписываются десятки тысяч человек. В них они обсуждают свои матчи, делятся мнениями о других медиакомандах и выпускают множество другого контента.

Первым серьёзным итогом этого длинного пути стал выход "Амкала" во второй раунд Кубка России. Для этого команде Германа Попкова пришлось обыграть клуб "Зоркий" из Красногорска, выступающий на профессиональном уровне. Сами футболисты долго не могли поверить в это, ведь эксперты и букмекеры верили в то, что представитель медийного футбола своё выступление после первого раунда закончит.

Клуб "Амкал" после победы над ФК "Зоркий". Фото © VK / german_el_classico

— Это очень удивительно, если честно. До сих пор я как будто в фильме или сериале, — заявил Герман Попков.

2Drots — извечный соперник "Амкала" и победитель Медиалиги

Однако для "Амкала" главным соперником в истории являлся не "Зоркий", а их коллеги из мира медиафутбола — клуб 2Drots. Примечательно, но противостояние этих двух клубов собирает огромное количество зрителей. К примеру, во время их субботнего матча на Московском кубке селебрити (турнир, который проходит уже несколько лет и собирает в своём составе немало медийных команд) количество зрителей, смотрящих трансляцию в "Ютубе", в определённый момент доходило до 200 с лишним тысяч человек.

У "дротсов" в составе нет таких больших в прошлом профессионалов, как тот же Алексей Гасилин из "Амкала". Тут сплошь и рядом игроки из низших российских дивизионов, такие как Владислав Коротаев или Денис Гудаев. Имена явно не так хорошо широкому клубу болельщиков знакомые. Однако в 2Drots, равно как и в "Амкале", есть профессиональный подход к делу, а также яркий тренер. Дмитрий Кузнецов когда-то играл за ЦСКА и даже в составе сборной СССР. Теперь же он тренер команды блогеров.

Команда игроков ФК 2Drots. Фото © VK / 2drots

Есть в составе 2Drots и игроки с не самым футбольным прошлым. Например, Алекс Стиль когда-то работал продавцом в магазине Gucci, а нападающий Сергей Кутузов и вовсе мог не выйти на матч Кубка России против "Чертаново", который закончился разгромной победой медиакоманды со счётом 3:0.

— Совмещаю футбол с работой. Уже не маленький ребёнок, 28 лет. Статус не позволяет не работать. Я водитель в компании "Ресурс". У нас, в 2Drots, многие работают: кто-то кондиционеры вешает, кто-то в барбершопе волосы подметает. Мой график два через два. Вожу на машине людей, всякие документы. Обычная работа. Надо же как-то зарабатывать. Утром перед матчем начальник сказал: "Какой футбол? Давай на работу". Объяснял ему: "Денис Андреевич, не могу. Это Кубок России", — рассказал Кутузов после матча с "Чертаново".

Команда 2Drots стала победителем Медиалиги сезона 2021/2022. Фото © VK / 2drots

Феномен медиафутбола: открытость, работа с молодой аудиторией и жара на поле

Для многих просто-напросто непонятно, почему "Амкал" и другие медийные клубы стали настоящим явлением нашего футбола. Если не присматриваться, то может показаться, что клубы блогеров зарабатывают огромные деньги с просмотров их роликов в соцсетях, покоряя сердца школьников и совсем ещё юных любителей футбола. Однако медийный футбол уже давно стал объектом наблюдения и для более взрослых фанатов.

Главное отличие футбола медийного от профессионального — открытость. Игроки и сами команды публикуют видео из раздевалок, обсуждают самые спорные моменты и не стесняются выражаться далеко не самыми цензурными словами. В РПЛ и других лигах такой открытости нет. Футболисты зачастую неохотно идут на различные интервью и не особо заботятся о том, как выглядят их соцсети и медийный образ.

Атмосфера во время одного из матчей команды 2Drots. Фото © VK / 2drots

Кроме того, футболисты и боссы клубов совсем не стесняются устраивать жаркие баталии прямо на поле. Потасовки, как словесные, так и настоящие, — нередкое явление для матчей медийных команд. Для смотрящих всё это зрителей — это ещё фактор в пользу того, чтобы остановить свой выбор на медиафутболе. Теперь же блогерские клубы начали покорять профессиональные и большие турниры.

Стычка футболистов клуба "Амкал" с 2Drots. Фото © VK / German El Clássico

Полные стадионы и большие спонсорские контракты — всё это ещё одна часть медиафутбола, которая идёт только на пользу ему. Хочется верить, что профессиональный футбол будет бодро сочетаться с тем, что творится в медийном, а блогерские и непрофессиональные команды станут более правильно подходить ко всему, что с ними происходит.

Фото © VK / German El Clássico | ФК "Амкал" Следите ли вы за медиафутболом? 0 Да. Это новый тренд в нашем футболе Нет. Это увлечение для школьников и подростков

Авторы Шамиль Гаджиев