Любители теснят профессионалов: "Амкал", "Красава" и другие блогеры, которые разрывают мир спорта Как бы удивительно это ни звучало, но интереса к ним порой даже больше, чем к признанным спортивным мастерам. 17 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Фк "Красава", © Instagram/amkal_official_, © Instagram/artemtarassovlive

Мир профессионального спорта многообразен и включает в себя самых разных его представителей. От абсолютных чемпионов до тех, кто ещё сильно далёк от трофеев и наград. Однако наряду с профессиональным спортом уверенно развивается и любительский, где балом начинают править отдельные блогеры или же целые команды из таких. И Россия в этом плане может порадовать зрителей как в профессиональном спорте, так и в любительском.

Толпы болельщиков и сумасшедший ажиотаж

Наверняка наш читатель что-то да слышал про футбольный клуб "Амкал". Сразу оговоримся, что его не стоит путать с пермской командой с почти схожим названием. Это совсем недавно появившийся клуб, в котором играют футбольные блогеры или же журналисты. Из года в год он пытался добиться всё более значимых и серьёзных успехов и главного, кажется, достиг.

"Амкал" — команда, за которую даже в самый невзрачный или холодный день придут болеть тысячи болельщиков, а то и десятки тысяч. Главное, чтобы стадион позволял это сделать. Причём возраст этой публики самый разный — от совсем ещё юных любителей футбола, которые отложили домашние задания, до тех, кто может себя назвать болельщиком со стажем.

"Никакой глобальной цели у проекта "Амкал" нет. Здесь идёт речь о блогерах, которые решили доказать зрителям, что умеют не только обсуждать футбол в Интернете, но и играть в него. Мы на собственном примере доказываем, что можно играть в футбол не только за деньги, но и ради удовольствия", — говорил "Матч ТВ" создатель команды блогер German *El Classico*.

При этом у "Амкала" есть все атрибуты профессиональной команды. Своя форма, логотип, контракт со спонсором и бешеное внимание болельщиков. А самое главное, что есть и трофеи. Последний — победа на Московском кубке селебрити. Там среди прочих можно встретить звёзд "Матч ТВ" или же представителей Comedy Club. Внимание к "Амкалу" настолько велико, что их ближайший матч покажут в прямом эфире по телевидению. Соперником будет ещё одна видная команда, руководит которой блогер Михаил Литвин — "Сахалинец".

"Честный клуб"

Но если "Амкал" — клуб любительский, то есть у нас на этот счёт и совсем другой герой. Футбольный клуб "Красава", основанный блогером Евгением Савиным, уже пару месяцев покоряет просторы третьего по силе профессионального дивизиона нашего футбола (ФНЛ-2). Здесь же стоит сразу отметить, что Савин не только блогер, но и в прошлом достаточно видный профессиональный футболист, в карьере которого даже был вызов в сборную России.

После завершения выступлений Савин создал одно из самых заметных шоу о российском футболе — "Красава". Интервью с легендарным Хави, поездка на "Энфилд", рассказы о судьбе "Ротора" или же "Алании" — всё это Савин делал несколько лет, пока не понял, что хочет совсем другого. Так у него родилась идея создать свой футбольный клуб.

Главный лозунг блогера — "Честный клуб". О том, как строилась и развивалась команда, Савин рассказывает в своём блоге на "Ютубе", где показывает все трудности этого процесса. Спонсоры, игроки, сборы и просмотры. Блогер, а ныне президент команды намерен изменить весь наш футбол — от зарплат до отношения к делу. И пока у него это получается достаточно неплохо: "Красава" — один из лидеров своей подгруппы в ФНЛ-2, да и играет ярко и мощно.

Важно и то, что матчи "Красавы" собирают огромную аудиторию как на трибунах, так и на трансляциях. Они тоже не похожи на то, что делают другие команды, ведь обсуждают матчи видные блогеры, а экс-участница шоу "Холостяк" отвечает на комментарии болельщиков к эфиру. В общем, наблюдать за "Красавой" крайне любопытно!

Поп-ММА

Но если в игровых видах спорта надо найти целую команду единомышленников и как-то её организовать, то блогерам, которые врываются в мир ММА, в этом плане куда проще. Главное — продолжать тренироваться и упорно работать. Вот, к примеру, братья Джейк и Логан Пол — грандиозная сенсация всего мира единоборств.

Они устраивают поединки с суперзвёздами профессионального спорта. Среди их соперников — Флойд Мейвезер, экс-чемпион UFC Бен Аскрен, Тайрон Вудли и другие. И вы удивитесь, но парни из "Ютуба" не проигрывают тем, кто всю жизнь занимался спортом. Напротив, Логан и Джейк куда чаще побеждают, нежели уступают.

Их поединки смотрят сотни миллионов человек по всему миру, а прибыль от них просто космическая. Одни только просмотры в Сети приносят десятки миллионов долларов, и, кажется, братья Пол не собираются на этом останавливаться. К примеру, Джейк Пол бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. Это было бы очень интересно.

Развита подобная индустрия и в России. Причём врываются в неё всё более и более неожиданные звёзды Сети и сцены. И вызов они бросают одному бойцу — Александру Емельяненко. Уже 18 сентября его ждёт поединок против Артёма Тарасова.

"Александр весит намного больше, чем Артём, а мы хотим, чтобы бой получился максимально равным, поэтому было решено, что поединок состоится по правилам кулачных боёв в перчатках ММА. Конечно, это будет сложно, но мы думаем, что если бой пройдёт в стойке, то у Артёма есть шансы создать​ конкуренцию​ такому бойцу, как Емельяненко", — рассказал основатель промоушена "Наше дело" Артур Арутюнян.

И если раньше казалось, что главная цель подобных мероприятий — собрать как можно больше просмотров в Сети и изрядно похайповать, то теперь есть ощущение, что на передний план выходит спорт. Причём поп-ММА в России — достаточно серьёзная индустрия со своими интригами и рекордными просмотрами.

Кажется, что многие зрители уже устали наблюдать за профессиональным спортом. На первый план выходят самые разные иные интриги и отношения между соперниками. Именно блогеры раз за разом показывают всем, а особенно молодому поколению, что заняться спортом может абсолютно любой. И неважно, каким видом спорта, главное — просто хотеть этого.

Авторы Шамиль Гаджиев